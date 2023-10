Seconda Camminata Inclusiva a San Giovanni Teatino

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Bellissima esperienza quella vissuta dalle numerose persone che hanno preso parte ieri alla Seconda Camminata Inclusiva, organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino, nell’ambito del progetto Nazionale “Giorno del Dono”. Tante le persone, anche con disabilità, che si sono ritrovate ieri mattina presso Piazzale Marconi a San Giovanni Alta per prendere parte a questa camminata che ha attraversato la parte interna, immersa nella natura e nei colori dell’autunno, del territorio di San Giovanni Teatino, fino ad arrivare al piazzale delle scuole di Dragonara – si legge sul sito web ufficiale. “Questa camminata – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente- ha davvero un grande significato ed una grande importanza: rendere possibile ciò che a prima vista sembra essere impossibile – Includere e prendersi cura è un obiettivo primario al quale dobbiamo tendere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ringraziamento particolare alla Consigliera Sabrina Gentile, insieme con la responsabile del mio Staff Nives Mammarella ed al Consigliere Michele Ranni, per il prezioso e importante lavoro svolto nell’organizzazione di tutto l’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un grazie di cuore anche alla consigliera Luana Federico per il supporto importante donato durante la camminata: inclusione e prendersi cura non conoscono i termini “opposizione” o “maggioranza”. Esiste solo un andare oltre, con l’unico obiettivo di accogliere e seminare del bene – si apprende dalla nota stampa. Grazie davvero di cuore”. Un sentito ringraziamento all’Associazione Cammina con Noi – Ass.Paese Comune San Giovanni Teatino che ha disegnato il percorso ed ha guidato i partecipanti; al Club Fuoristrada Maiella Adventure che ha permesso la partecipazione anche a chi non è riuscito a completare tutto il percorso; al Nucleovolontari San Giovanni Teatino ed all’ Associazione Il Drago Dragonara per il supporto logistico; al punto vendita Ipercoop San Giovanni Teatino Centro Commerciale Centro d’Abruzzo ed a Decathlon Sambuceto per aver fornito sacche, gadget e beni per il ristoro a tutte le persone che hanno preso parte alla camminata – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie a Sabrina, Presidentessa dell’Associazione Confad – Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità ed a Luigi e Fabrizia che, per il secondo anno consecutivo, hanno portato e condiviso le loro joilette (carrozzella da fuori strada a ruota unica che permette alle persone con disabilità di poter vivere l’esperienza di una gita fuori porta, grazie all’aiuto di due accompagnatori), permettendo così a Mauro e Federico, ragazzi con grande disabilità, di poter partecipare all’evento – riporta testualmente l’articolo online. Altre due joilette sono state noleggiate dal Comune ed hanno permesso a Serena ed Anna Dora di vivere l’esperienza di una camminata in mezzo alla natura – si legge sul sito web ufficiale. “Non un evento ma una tradizione – ha concluso il Sindaco – recita il testo pubblicato online. – Per questo diciamo: arrivederci al prossimo anno”

