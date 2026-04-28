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Seconda casa: imu 2026 e novità in vigore

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La seconda casa è al centro dell’interesse online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Tra le varie questioni che riguardano la proprietà immobiliare, l’IMU 2026 occupa un ruolo di rilievo. Le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni previste rappresentano punti chiave per i contribuenti che possiedono una seconda abitazione. La conoscenza delle scadenze e delle nuove aliquote è fondamentale per evitare sorprese fiscali. Dopo la revisione generale, è importante comprendere come cambia l’IMU e quali sono gli adempimenti da rispettare.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo argomento di attualità, ti invitiamo a consultare le fonti online per essere sempre aggiornati sulle ultime novità e regolamentazioni relative alla tassazione delle proprietà immobiliari.

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