Seconda edizione del Pitch Macondo: aperte le candidature per scoprire nuovi talenti letterari

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie ha annunciato l’apertura delle candidature per la seconda edizione del Pitch Macondo, un’iniziativa di rilievo nazionale dedicata alla scoperta di nuovi talenti letterari. L’evento culminante si terrà il 21 giugno 2026 presso il Mu.Mi. di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

Il progetto offre ad aspiranti scrittori e scrittrici l’opportunità di presentare le proprie opere inedite a una selezione di prestigiose agenzie editoriali italiane, favorendo un incontro diretto tra la creatività degli autori e le dinamiche del mercato editoriale professionale. Un comitato tecnico di esperti selezionerà ventiquattro progetti finalisti basandosi su criteri di originalità, qualità stilistica e potenziale commerciale.

Durante la giornata, gli autori selezionati avranno l’occasione di esporre la propria idea narrativa e rispondere alle domande dei rappresentanti di agenzie di rilievo come The Book Rights, Edelweiss, Otago e Walkabout. Le candidature devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 28 aprile 2026.

Gli interessati devono trasmettere via e-mail una sinossi dell’opera, un estratto del manoscritto e una breve biografia, unitamente alla documentazione anagrafica richiesta dal regolamento. La Scuola Macondo di Pescara, si conferma attraverso questa iniziativa un punto di riferimento fondamentale per la formazione e la promozione della cultura narrativa.

Pitch Macondo non rappresenta solo una vetrina per gli esordienti, ma un vero e proprio ponte verso il mondo del lavoro editoriale, offrendo feedback concreti e concrete possibilità di collaborazione professionale. Per ulteriori informazioni e per accedere al bando completo si può visitare il sito www.scuolamacondo.it/pitch-macondo/.

La giornalista Alessandra Renzetti ha commentato: “La Scuola Macondo conferma la sua importanza nel panorama letterario italiano con questa iniziativa che offre un’opportunità unica agli aspiranti scrittori e scrittrici di presentare le proprie opere inedite a importanti agenzie editoriali. È un evento imperdibile per chi sogna di entrare nel mondo dell’editoria”.