“Sediamoci sul giallo”, svelata la panchina in via corradini per la campagna informativa sull’endometriosi

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Durante la cerimonia, molto preziosa la testimonianza diretta di una concittadina AVEZZANO – Grazie alla sinergia con l’associazione nazionale No Profit “La voce di una è la voce di tutte”, l’Amministrazione Comunale della Città di Avezzano ha scelto di aderire alla campagna “ENDO-PANK – SEDIAMOCI SUL GIALLO”, basata sulla diffusione di informazioni corrette e aggiornate sull’endometriosi – Questa mattina, in via Corradini, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, insieme alle amministratrici Iride Cosimati, Antonietta Dominici e Cinzia Basilico, alla Presidente della Commissione Pari Opportunità Concetta Balsorio e alla presidente dell’associazione promotrice, Tiziana Genito, ha svelato la panchina gialla, simbolo di questa importante campagna – L’endometriosi è una patologia che può rallentare ed ostacolare la qualità della vita delle donne, che può essere causa di sub-fertilità o infertilità e, senza dubbio, l’effetto di questa patologia sulla vita delle donne ha delle conseguenze sia dirette che indirette – si apprende dalla nota stampa. A raccontare un’esperienza diretta, c’è stata la preziosa testimonianza di una cittadina di Avezzano, Claudia Ursitti: “Sono la testimonianza vivente che l’endometriosi si combatte con tanta tenacia – Ho scoperto questo male a 34 anni, quando desideravo una gravidanza e volevo diventare mamma – si legge sul sito web ufficiale. Sono andata avanti con accertamenti di professionisti e medici e sono arrivata finalmente alla giusta cura – conclude – il mio messaggio per tutte le ragazze che possono soffrire di alcuni disturbi che riconducano a questa patologia è di non arrendersi, di approfondire, andare avanti – La qualità della vita può migliorare con la cura giusta”. La panchina gialla istallata ad Avezzano è la seconda in tutto l’Abruzzo ed è dotata di un QrCode, attraverso il quale si potrà accedere direttamente ad un file YouTube, che contiene info dettagliate e consigli utili. “Continuiamo ad andare avanti nel nostro percorso amministrativo di tutela e di soccorso delle persone fragili, comunicando e sensibilizzando” ha affermato l’assessore Iride Cosimati, “Questa panchina testimonia la vicinanza della nostra amministrazione comunale a tutte quelle donne che soffrono di questa particolare patologia invalidante”. “Sono molto contenta di questo piccolo, ma importante gesto che può essere utile a tante donne – spiega la presidente della Commissione Pari Opportunità, Concetta Balsorio – Ad Avezzano, esistono già le panchine rosa e rossa, sempre connesse all’essere donne oggi e alla protezione a 360 gradi delle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questo gesto simbolico, vogliamo evidenziare la nostra sensibilità e disponibilità ed essere vicine e a sostegno delle donne”.

