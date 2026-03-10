Selezione regionale Ercole Olivario 2026: Pescara, Tommaso Masciantonio primo finalista Dop/Igp ed extravergine di oliva.

Pescara, 10 marzo 2026 – Si è svolta oggi presso la sede della Camera di Commercio Chieti Pescara la selezione regionale abruzzese dell’Ercole Olivario, prestigioso concorso nazionale dedicato all’olio extravergine di oliva di qualità. Questo concorso, nato nel 1993 grazie al sistema camerale italiano, ha lo scopo di valorizzare le migliori produzioni oleare del Paese, individuando attraverso le selezioni regionali gli oli che accederanno alla finale nazionale.

La mattinata è iniziata con i saluti del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, e del segretario generale Pasquale Monea. Sono intervenuti anche il segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Federico Sisti, che ha illustrato le novità del concorso nazionale, e vari altri rappresentanti del settore.

Prima della proclamazione dei vincitori regionali, è stato assegnato il riconoscimento Goccia d’Ercole, dedicato alle piccole produzioni artigianali di olio extravergine di oliva di alta qualità. Il premio è stato assegnato al Frantoio Tini di Castilenti (Teramo) con l’olio Mantegna – Leccino del Corno. Anche l’Azienda Agricola Forcella di Città Sant’Angelo è stata premiata, mentre l’Oleificio Goccia d’Oro di Penne ha ricevuto un attestato di partecipazione.

Nella categoria DOP/IGP, il primo posto è stato conquistato da Tommaso Masciantonio di Casoli con l’olio Colline Teatine DOP. Al secondo posto c’è Oleaurius di Tenaglia Filomena di Cupello, mentre al terzo posto si è classificato il Frantoio Mercurius di Penne. Accedono alla finale nazionale anche altre aziende del territorio abruzzese.

Per quanto riguarda la categoria Olio extravergine di oliva, il primo posto è stato assegnato nuovamente a Tommaso Masciantonio con l’olio Crognale. Secondo e terzo posto sono stati conquistati rispettivamente dal Frantoio Mercurius e da Oleaurius di Tenaglia Filomena. Anche in questo caso, le migliori produzioni abruzzesi accederanno alla finale nazionale.

La selezione regionale rappresenta un momento fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole Olivario. Lo scorso anno la regione ha ottenuto risultati di grande rilievo nella competizione, confermando il ruolo di primo piano dell’olivicoltura abruzzese nel panorama italiano.