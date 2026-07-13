Semestre filtro: nuove date e iscrizioni aperte

Il tema del semestre filtro è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più cercati online. Si è appena appreso che sono state fissate le date degli appelli per Medicina, dando più tempo agli studenti per prepararsi al meglio. Le iscrizioni al semestre filtro resteranno aperte fino al 3 agosto, offrendo agli aspiranti studenti la possibilità di candidarsi per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2026/2027.

Un decreto con relativi allegati regola le modalità di iscrizione e accesso a questi corsi di laurea altamente competitivi. A partire da oggi, 13 luglio, è possibile procedere con l’iscrizione al semestre filtro, seguendo le linee guida indicate nell’apposito provvedimento.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla questione, è consigliabile approfondire online, data l’importanza e l’attualità del tema in ambito accademico e universitario.