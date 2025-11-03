- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 3, 2025
Eventi e Cultura

“Semi di pace”: la mostra di Claudio Del Signore alla Maison des Arts di Pescara

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:La Fondazione Pescarabruzzo presenta alla Maison des Arts di Pescara la mostra personale di Claudio Del Signore, dal titolo “Semi di pace: coltivare il giardino interiore”. L’esposizione sarà visitabile da sabato 18 ottobre a domenica 23 novembre 2025, con vernissage sabato 18 ottobre alle ore 17:30. L’ingresso è libero – riporta testualmente l’articolo online. Il percorso espositivo raccoglie opere inedite che intrecciano introspezione, gesto e materia, invitando lo spettatore a riscoprire il proprio “giardino interiore”, metafora della dimensione più intima dell’uomo – recita il testo pubblicato online. Come scrive Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, nel catalogo: «L’ecologia interiore suggerita da Del Signore ci attraversa l’anima e plasma l’ambiente che ci circonda – Non più tempi, luci e dissolvenze, ma linguaggio fatto di intuizione, gesto, segno e materia». Tra i lavori più intensi, tre opere in teca di vetro rendono omaggio alle vittime della guerra a Gaza: immagini fragili e potenti, sospese tra vulnerabilità e memoria, che si pongono come monito a coltivare pace ed empatia – viene evidenziato sul sito web. Il vernissage sarà aperto dai saluti istituzionali di Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, e vedrà gli interventi di Giuseppe Di Natale, Professore Associato in Storia dell’arte contemporanea all’Università dell’Aquila, e del giornalista Gianni Giovannetti – Sarà presente l’autore – recita la nota online sul portale web ufficiale. 📅 Date: 18 ottobre – 23 novembre 2025 📍 Maison des Arts – Fondazione Pescarabruzzo, Pescara (PE) ⏰ Vernissage sabato 18 ottobre ore 17:30 🎟 Ingresso libero Un viaggio visivo e spirituale che trasforma l’arte in un atto di cura, per riflettere sul valore della riconciliazione con sé stessi, con la natura e con gli altri.

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, secondo l'ultima release di Abruzzo Turismo.

