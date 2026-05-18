Senato blocca fondi per sala da ballo Casa Bianca

In queste ore, il tema della Casa Bianca è molto ricercato online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca. Il Senato degli Stati Uniti ha deciso di cancellare lo stanziamento di fondi pubblici per la sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca. Questa decisione ha suscitato dibattiti e reazioni contrastanti.

La sala ricevimenti progettata dall’ex Presidente era oggetto di controversie e il Senato ha ritenuto che gli americani non la volessero. Questo evento ha evidenziato una volta di più le divisioni e le tensioni presenti nella politica statunitense.

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