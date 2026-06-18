Sensazione di Movimento L’Aquila: successo emozionante per il saggio di ginnastica ritmica “Peter Pan”

Un pomeriggio ricco di emozioni ha coinvolto il Palasport Papa Giovanni XXIII di Paganica lo scorso sabato con lo spettacolo “Peter Pan: Alla scoperta dell’Isola che non c’è”, il saggio di fine anno del settore Ginnastica Ritmica di Sensazione di Movimento L’Aquila.

Ideato e scritto dallo staff tecnico dell’associazione, lo spettacolo ha saputo unire sport, teatro, danza e fantasia, trasportando il pubblico in un viaggio ispirato al celebre racconto di J.M. Barrie. La qualità delle coreografie e la bravura delle ginnaste hanno catturato l’attenzione del pubblico, ma è stata anche l’intensità emotiva a rendere questa rappresentazione unica.

Grazie al lavoro di squadra dei dirigenti, tecnici e famiglie, “Peter Pan” ha regalato momenti emozionanti sia sul palco che dietro le quinte. Le bambine si sono mostrate unite nella preparazione, condividendo merende, orgogliose nei costumi e ballando insieme prima di esibirsi. Le insegnanti Ida Passerini, Silvia Romatario, Rossella Mariani, Adriana Pace, Isabella Pirchio, Giorgia Molino, Carlotta Serafini e Alice Aguzzi, hanno svolto un ruolo centrale nella preparazione del gruppo e nella realizzazione dello spettacolo.

Il sostegno degli sponsor Edilfrair Costruzioni Generali Spa, Studio di Ingegneria EnneQuadro di Alessia Natale e Grimaldi Immobiliare di Maurizio Costanzi è stato fondamentale, così come la disponibilità del Palazzetto dello Sport Papa Giovanni XXIII, l’allestimento audio e luci di Marco Carosone e le foto di Fabio Santarelli.

Le mamme si sono mostrate attive nella realizzazione delle coreografie insieme alle bambine, contribuendo al successo dello spettacolo. Al di là delle luci e degli applausi, è rimasto il clima di condivisione e partecipazione che ha reso speciale l’intera giornata. “L’Isola che non c’è, in fondo, si è materializzata proprio lì, nei loro occhi pieni di meraviglia.”