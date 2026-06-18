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Sensazione di Movimento L’Aquila: successo emozionante per il saggio di ginnastica ritmica “Peter Pan”

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Un pomeriggio ricco di emozioni ha coinvolto il Palasport Papa Giovanni XXIII di Paganica lo scorso sabato con lo spettacolo “Peter Pan: Alla scoperta dell’Isola che non c’è”, il saggio di fine anno del settore Ginnastica Ritmica di Sensazione di Movimento L’Aquila.

Ideato e scritto dallo staff tecnico dell’associazione, lo spettacolo ha saputo unire sport, teatro, danza e fantasia, trasportando il pubblico in un viaggio ispirato al celebre racconto di J.M. Barrie. La qualità delle coreografie e la bravura delle ginnaste hanno catturato l’attenzione del pubblico, ma è stata anche l’intensità emotiva a rendere questa rappresentazione unica.

Grazie al lavoro di squadra dei dirigenti, tecnici e famiglie, “Peter Pan” ha regalato momenti emozionanti sia sul palco che dietro le quinte. Le bambine si sono mostrate unite nella preparazione, condividendo merende, orgogliose nei costumi e ballando insieme prima di esibirsi. Le insegnanti Ida Passerini, Silvia Romatario, Rossella Mariani, Adriana Pace, Isabella Pirchio, Giorgia Molino, Carlotta Serafini e Alice Aguzzi, hanno svolto un ruolo centrale nella preparazione del gruppo e nella realizzazione dello spettacolo.

Il sostegno degli sponsor Edilfrair Costruzioni Generali Spa, Studio di Ingegneria EnneQuadro di Alessia Natale e Grimaldi Immobiliare di Maurizio Costanzi è stato fondamentale, così come la disponibilità del Palazzetto dello Sport Papa Giovanni XXIII, l’allestimento audio e luci di Marco Carosone e le foto di Fabio Santarelli.

Le mamme si sono mostrate attive nella realizzazione delle coreografie insieme alle bambine, contribuendo al successo dello spettacolo. Al di là delle luci e degli applausi, è rimasto il clima di condivisione e partecipazione che ha reso speciale l’intera giornata. “L’Isola che non c’è, in fondo, si è materializzata proprio lì, nei loro occhi pieni di meraviglia.”

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