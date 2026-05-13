Sequestro bisonte americano a Spoltore: l’Assessore Di Giandomenico “bisogna vigilare” per garantire il benessere animale

In merito al recente intervento condotto dai Carabinieri CITES del Gruppo di Pescara e dal personale della ASL, l’Assessore al Benessere animale per il Comune di Spoltore (Pe), Nada Di Giandomenico ha espresso ferma vicinanza alle autorità impegnate nella tutela degli animali e della sicurezza dei cittadini. L’operazione, che ha portato al sequestro di un bisonte americano privo delle necessarie autorizzazioni prefettizie e dei requisiti di tracciabilità sanitaria presso un circo a Spoltore, evidenzia l’importanza di un monitoraggio costante sul territorio.

L’Assessore ha ribadito come il rispetto delle normative sulla detenzione di animali sia un requisito imprescindibile per garantire l’incolumità pubblica e il trattamento dignitoso degli esemplari esotici. La mancanza di marchi auricolari e del nulla osta della Prefettura rappresenta una violazione che le istituzioni non possono ignorare, specialmente quando si tratta di garantire che gli spazi di custodia siano realmente idonei e sicuri.

Il quadro normativo territoriale vigente prevede che i regolamenti comunali puntino sull’introduzione di prescrizioni dettagliate anziché vietare a priori l’attendamento dei circhi con animali. Tali norme conferiscono all’amministrazione poteri di vigilanza stringenti sulle condizioni igieniche e di tutela delle specie, esercitati attraverso le funzioni della ASL e delle autorità competenti, con l’obiettivo di perseguire eventuali maltrattamenti.

“L’operazione portata a termine dalle forze dell’ordine e dai veterinari della ASL rappresenta un segnale forte di legalità e di attenzione verso il benessere animale – ha dichiarato l’Assessore Nada Di Giandomenico. – Non si tratta solo di burocrazia, ma della necessità di garantire che animali di tale mole siano gestiti con la massima responsabilità. Come indicato dai criteri per il mantenimento degli animali nei circhi, è nostro dovere vigilare sul rispetto dei requisiti per garantire la loro dignità.”

L’Assessore ha sottolineato l’importanza di seguire con attenzione l’evolversi della situazione, affinché la custodia giudiziale assicuri al bisonte americano tutte le cure necessarie, in attesa che vengano sanate le gravi irregolarità riscontrate. Ad ogni modo, è fondamentale che i circhi siano controllati secondo le norme vigenti e in via di definizione per garantire il benessere degli animali.

In conclusione, la vicenda del sequestro del bisonte americano presso il circo di Spoltore ha evidenziato la necessità di un costante monitoraggio sul rispetto delle normative in materia di benessere animale e di sicurezza pubblica. L’azione delle autorità competenti è stata fondamentale per far emergere irregolarità gravi e per garantire che gli animali siano trattati con la massima responsabilità e dignità.