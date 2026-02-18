Serie A: Bernabé mantiene la salvezza in vista

Il prossimo turno di Serie A è al centro dell’attenzione in queste ore, spopolando online e dominando le ricerche sui motori di ricerca. In particolare, si parla della straordinaria performance di Bernabé, che sta illuminando la corsa alla salvezza di una squadra in crescita. La partita tra Parma e Verona ha visto trionfare il Parma per 2-1, con un omaggio speciale a Giambattista Pastorello, figura storica e simbolo della squadra. Un momento emozionante che ha catturato l’interesse degli appassionati di calcio e non solo.

