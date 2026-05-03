Serie A: Napoli testa, Juve delude Verona

In queste ore la classifica della Serie A è uno dei temi più ricercati online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. Nella 34ª giornata del campionato 2025/26, il Napoli si conferma in testa con una prestazione da poker. Al contrario, la partita tra Milan e Juventus sembra aver deluso gli appassionati, lasciando spazio a commenti di noia.

La Juve, infatti, ha fatto un pareggio 1-1 con il Verona, sprecando l’occasione di avvicinarsi alla vetta della classifica. Nel frattempo, il Como e la Roma si sono riscattati con prestazioni positive che li hanno portati a guadagnare punti preziosi.

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