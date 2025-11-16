Serie D, momento difficile per il Chieti: nuovo ko e silenzio stampa dopo la sconfitta con la Recanatese

Prosegue il periodo complicato del Chieti, che nella dodicesima giornata del girone F è uscito sconfitto dal campo della Recanatese. La formazione teatina ha incassato un 2-0 che conferma le difficoltà delle ultime settimane e che alimenta le preoccupazioni di una tifoseria sempre più inquieta per l’andamento della squadra.

La partita ha visto i padroni di casa imporsi con una rete per tempo, lasciando il Chieti in affanno per buona parte dell’incontro. Nonostante alcuni tentativi in ripartenza, i neroverdi non sono riusciti a impensierire realmente la retroguardia avversaria, faticando a trovare soluzioni offensive e mostrando limiti già emersi nelle gare precedenti.

Al termine della sfida, squadra e tecnico hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni, confermando il silenzio stampa deciso dal club. Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato: la formazione teatina, infatti, sta attraversando una fase negativa sia in termini di risultati che di continuità di gioco, con una classifica che richiede una pronta inversione di rotta.

La dirigenza sta valutando le prossime mosse, mentre lo staff tecnico dovrà lavorare per ritrovare equilibrio e incisività in vista dei prossimi impegni, consapevole dell’urgenza di riprendere punti e fiducia.

Il Chieti tornerà in campo nel prossimo turno con l’obiettivo di interrompere la serie di sconfitte e rilanciare una stagione finora al di sotto delle aspettative.