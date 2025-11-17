Serie D: vittorie per il Teramo e l’Aquila. Chieti ancora ko.

È terminata la dodicesima giornata del girone F della serie D e tra le note più significative c’è la sconfitta del Chieti, battuto per 2-0 in trasferta dalla Recanatese. Per la squadra teatina si tratta del quarto ko consecutivo, in un momento segnato da turbolenze interne e malumori crescenti.

La partita ha preso una piega decisa nella prima frazione, quando il capitano della Recanatese Massimo D’Angelo ha trasformato un calcio di rigore al 38’, e nella ripresa ha segnato la seconda rete intorno al 62’.

Per il Chieti — che ha schierato una formazione costellata da assenze e la convocazione del giovane 2008 Polleggioni dalla Juniores — la gara è stata caratterizzata da buone intenzioni iniziali, ma il blackout finale ha compromesso la rimonta.

La società neroverde ha deciso di avviare il silenzio stampa al termine della partita, sospendendo qualsivoglia contatto con i media. Dietro questa decisione ci sono questioni interne gravi: stipendi non corrisposti, contestazioni dei giocatori, lista trasferimenti già avviata, e un clima societario in forte tensione.

Dal punto di vista tecnico, il mister Massimo Silva aveva chiesto “di lottare, stare zitti e fare più punti possibile” nel corso della settimana, segnalando che la rosa aveva bisogno di rinforzi e che alcune assenze pesavano fortemente.

Eppure, nonostante l’impegno, i risultati continuano a non arrivare e la posizione in classifica del Chieti si fa sempre più delicata.

In parallelo, le altre partite della giornata hanno confermato il buon momento del Teramo, che ha espugnato il “Savini” di Notaresco grazie alle reti di Botrini e Sereni, conquistando l’ottava vittoria stagionale. Anche la L’Aquila è uscita vincente (3-0 in casa contro il Fossombrone) e conferma che tra le mura amiche non sbaglia un colpo (6 su 6). Il Giulianova invece ha ottenuto un pari prezioso 0-0 al “Del Duca” contro l’Atletico Ascoli. Infine, la capolista Ostiamare ha dilagato 7-0 contro la Sammaurese davanti al pubblico di casa.

Di seguito i risultati completi della giornata:

Ancona–Vigor Senigallia 0-0

Atletico Ascoli–Giulianova 0-0

Castelfidardo–Pomezia 2-2

Termoli–Sora 0-0

L’Aquila–Fossombrone 3-0

Notaresco–Teramo 0-2

Ostiamare–Sammaurese 7-0

Recanatese–Chieti 2-0

San Marino–Maceratese 2-1

Per il Chieti ora arriva il momento delle riflessioni: squadra, tecnico e dirigenza sono chiamati a invertire la rotta. La prossima partita rappresenta un’occasione importante per risalire la china e provare a uscire dal vortice negativo in cui la squadra è finita.