lunedì, Febbraio 23, 2026
Serse Cosmi torna in panchina: l'attesa ritorno
Notizie Italia

Serse Cosmi torna in panchina: l’attesa ritorno

La notizia dell’ingresso di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana ha scatenato un vero e proprio fermento nel mondo del calcio. Dopo quattro anni di assenza, l’ex tecnico del Brescia è chiamato a guidare la squadra dopo l’esonero di Raffaele. La decisione del club campano ha destato grande interesse e curiosità tra gli appassionati, che seguono con attenzione ogni sviluppo legato a questa vicenda.

In queste ore, infatti, il tema di Serse Cosmi è uno dei più ricercati online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’esperienza e la personalità del tecnico toscano sono indubbiamente un valore aggiunto per la Salernitana, che si prepara a un nuovo capitolo della sua stagione sportiva.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Faggiano, che ha parlato delle responsabilità condivise tra lo staff tecnico e i calciatori, aggiungono ulteriore contesto a questa situazione che promette scintille.

Per restare sempre aggiornati su questo avvincente sviluppo nel mondo del calcio, vi invitiamo a cercare ulteriori dettagli online e approfondire quanto emerso in queste ultime ore.

