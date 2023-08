SERVIZI SCOLASTICI: GARANTITA LA RIPARTENZA CON LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA.

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Sindaco Giorgio Di Clemente, visto il rincorrersi di voci, per vie non ufficiali, rispetto alla non sicurezza della ripartenza dei servizi legati alla scuola, che hanno preoccupato le tante famiglie che ne usufruiscono, con una breve nota ha voluto rassicurare l’intera cittadinanza sull’infondatezza delle stesse e sul lavoro che si sta svolgendo per garantire la partenza dei servizi con l’inizio dell’anno scolastico – riporta testualmente l’articolo online. “Nei giorni scorsi sono circolate voci ingiuste e ingiustificate circa la possibile non garanzia di ripartenza dei servizi scolastici come lo scuolabus e la mensa – si legge sul sito web ufficiale. Così come ho specificato nell’ultimo consiglio comunale ed in altre sedi, voglio rassicurare tutti i cittadini, anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale che, purtroppo, è spesso vittima di strumentalizzazione da parte di chi non ama la nostra città. In piena sinergia con la SGT Multiservizi srl, nostra società partecipata che si occupa dell’operatività dei servizi scolastici, insieme anche al dott. Ernesto Anchini, Amministratore Unico della stessa, i nostri uffici stanno lavorando per garantire la ripartenza di tutti i servizi legati al Diritto allo Studio, in primis quello del trasporto scolastico tramite gli scuolabus. Ogni altra voce che afferma il contrario è da ritenersi falsa – viene evidenziato sul sito web. Le comunicazioni ufficiali del Comune transitano solo attraverso i canali istituzionali dello stesso e non per altre vie che spesso sono semplicemente chiacchiericcio e sentito dire”, così ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – si apprende dalla nota stampa.

