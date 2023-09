Servizio di Pre e Post Scuola 2023/2024, al via le domande di ammissione

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si avvisa la cittadinanza che è possibile inoltrare domanda di ammissione ai servizi di Pre e Post Scuola per l’Anno Scolastico 2023/2024, sia per la Primaria sia per l’Infanzia – viene evidenziato sul sito web. In allegato il modello di domanda e le tariffe mensili per gli alunni residenti e per gli alunni non residenti – precisa la nota online. La richiesta può essere inviata via PEC all’indirizzo comunesgt@pec.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Teatino, allegando copia del documento d’identità del genitore che richiede il servizio – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione Comunel di riserva di prevedere delle priorità per l’accesso al servizio “Pre-Post Scuola” ai minori residenti di famiglia mono-genitoriale nel caso in cui il genitore convivente lavori ed ai minori residenti i cui genitori siano entrambe lavoratori – Si precisa che il pagamento della quota dovuta per il PRIMO trimestre dovrà essere effettuato solo a seguito di conferma di avvenuta attivazione del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it