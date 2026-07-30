Siccità: critica situazione in oltre 100 Comuni

La siccità è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend online. Le ultime notizie riguardano la grave situazione che coinvolge oltre 100 Comuni, con riserve idriche drasticamente ridotte. I dati più recenti mettono in luce una situazione di allerta alta, con il fiume Po particolarmente colpito dalla carenza di pioggia. Le autorità segnalano che la crisi idrica è severa e che diverse zone sono a rischio per quanto riguarda la disponibilità di acqua potabile. La situazione continua a peggiorare, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per fronteggiare questa emergenza ambientale.

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