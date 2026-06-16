Sicurezza urbana, Regione Abruzzo approva legge per contrastare insicurezza e criminalità: via libera a Bonus Sicurezza e interventi integrati

Sicurezza urbana, Mannetti e D’Incecco (Lega): via libera alla legge regionale, strumenti per cittadini e imprese

I consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, hanno espresso soddisfazione per l’approvazione in Consiglio della proposta di legge “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo”.

Il progetto, sottoscritto anche dai consiglieri Marianna Scoccia (Noi Moderati), Paolo Gatti (Fratelli d’Italia) e Gianpaolo Lugini (gruppo ‘Marsilio Presidente’), punta a fornire strumenti concreti di prevenzione e sostegno ai territori per contrastare la crescente percezione di insicurezza da parte dei cittadini.

Mannetti e D’Incecco sottolineano che la proposta di legge non intende invadere competenze che appartengono allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, ma si muove nel pieno rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, intervenendo negli ambiti che le sono propri come polizia amministrativa locale, governo del territorio, politiche sociali, sviluppo economico e sostegno agli enti locali.

La legge prevede l’introduzione del concetto di sicurezza urbana integrata, basato su un insieme coordinato di azioni che includono prevenzione sociale, contrasto al degrado, riqualificazione urbana, sostegno alla polizia locale, cittadinanza attiva e incentivi economici per prevenire i reati predatori.

Tra le principali novità figura il Programma regionale triennale per la sicurezza urbana integrata, che consentirà alla Regione di individuare priorità territoriali, criteri di finanziamento, modalità di coordinamento con gli enti locali e strumenti per valutare l’efficacia degli interventi.

Particolare attenzione è riservata ai Comuni, ai quali la Regione potrà finanziare progetti di sicurezza urbana con priorità per le aree più esposte a fenomeni di microcriminalità, degrado urbano o vulnerabilità sociale.

Il cuore operativo della legge è rappresentato dall’istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo, un contributo destinato a cittadini residenti, condomìni, associazioni di residenti, micro e piccole imprese per l’installazione o il potenziamento di sistemi di allarme e videosorveglianza, porte blindate, serrature di sicurezza, inferriate e altre tecnologie di prevenzione. Il contributo potrà coprire fino al 50% delle spese ammissibili.

La legge prevede anche l’istituzione di un Fondo regionale per la sicurezza urbana integrata, con una dotazione iniziale di 500 mila euro per il 2026, incrementabile attraverso risorse europee, fondi FESR, FSC e ulteriori finanziamenti statali o comunitari compatibili.

Mannetti e D’Incecco sottolineano che si tratta di uno strumento concreto che potrà essere costantemente monitorato, migliorato e adattato alle esigenze dei territori, senza sostituire il lavoro delle forze dell’ordine e delle altre istituzioni coinvolte nella sicurezza pubblica.

Concludono evidenziando che la sicurezza è un diritto dei cittadini e che questa legge è volta a proteggere la qualità della vita urbana, la libertà delle persone, la tenuta delle comunità e lo sviluppo delle attività economiche.