Sigaretta: nuovi prezzi in vigore dal 5 giugno

La sigaretta è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. A partire dal 5 giugno, cambieranno i prezzi di alcuni prodotti legati al tabacco, con modifiche che coinvolgeranno 13 tipologie di sigarette elettroniche e tradizionali. In particolare, si prevede uno sconto di 50 centesimi sulle sigarette elettroniche, mentre altre variazioni interesseranno i prezzi dei prodotti da inalazione.
Questa novità potrebbe impattare sulle abitudini di consumo dei fumatori e sull’industria del tabacco. Per maggiori dettagli e approfondimenti su questa tematica in evoluzione, ti invitiamo a consultare le fonti online aggiornate.