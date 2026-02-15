- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Silvi, giovane disabile picchiato e gettato in un cassonetto: solidarietà e appello della Lega Abruzzo

La Lega Abruzzo esprime solidarietà nei confronti di un ragazzo di 17 anni disabile, vittima di bullismo a Silvi. Maria Di Domenico, Responsabile regionale del Dipartimento Disabilità, ha definito l’accaduto come “di una gravità sconcertante” e ha sottolineato la necessità che la famiglia ritorni a essere un presidio educativo.

Il giovane è stato picchiato e gettato in un cassonetto da un gruppo di coetanei, un episodio che evidenzia, secondo Di Domenico, la fragilità di comportamenti che cercano un potere fittizio attaccando i più deboli per sentirsi forti. La Responsabile ha evidenziato come i genitori debbano essere attenti ai segnali di disagio dei propri figli, promuovendo valori come l’empatia e il rispetto dell’altro.

Di Domenico ha sottolineato che il bullismo rappresenta una delle piaghe del nostro tempo e che è necessario un impegno costante da parte degli adulti per contrastare il fenomeno. “Serve un lavoro continuo e costante per evitare che vi siano ragazzi segnati da danni psicofisici anche irreversibili”, ha dichiarato.

La Responsabile ha concluso affermando che è fondamentale un intervento concreto per contrastare il bullismo, affrontando la deriva del fenomeno in modo efficace per evitare che diventi sempre più grave.

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

