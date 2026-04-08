Silvi, Giulio Cerasa eletto segretario generale della Uil Fpc Abruzzo e Molise: al primo congresso la nascita di una nuova categoria sindacale

Si è svolto oggi a Silvi (Te) il primo congresso Uil Fpc (Federazione poste e comunicazioni) Abruzzo e Molise, che ha visto la nascita di una nuova categoria sindacale nata dalla fusione di Uil Poste e Uilcom. Giulio Cerasa è stato e
Si è svolto oggi a Silvi (Te) il primo congresso Uil Fpc (Federazione poste e comunicazioni) Abruzzo e Molise, che ha visto la nascita di una nuova categoria sindacale nata dalla fusione di Uil Poste e Uilcom. Giulio Cerasa è stato e
Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.