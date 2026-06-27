Silvio Garattini: approcci al caldo estivo

In queste ore, il nome di Silvio Garattini è tra i più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. Il caldo torrido che sta colpendo diverse città italiane pone l’attenzione sulla prevenzione dei colpi di calore, soprattutto nei bambini piccoli. Il professor Garattini sottolinea l’importanza di evitare l’esposizione al caldo nelle ore più calde e di adottare misure di protezione, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. Secondo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il caldo ha un impatto significativo sull’afflusso al pronto soccorso, con un accesso su 4 legato alle temperature elevate. È fondamentale seguire i consigli degli esperti e prestare attenzione ai sintomi di insolazione per garantire il benessere durante le ondate di calore estivo.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare fonti attendibili online.