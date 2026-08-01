Simona Molinari e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese accendono l’applauso infinito del pubblico

La 42ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate si apre con un’opera che emoziona e conquista Tagliacozzo di Fabio Ciciotti

TAGLIACOZZO – È iniziata nel segno della grande musica e delle emozioni la 42ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate. Il suggestivo Chiostro del Convento di San Francesco ha accolto centinaia di spettatori per una serata inaugurale che resterà impressa nella memoria del pubblico, capace di trasformare un concerto in un’autentica esperienza artistica e spirituale.

Ad aprire il Festival è stato l’oratorio pop “Faccia a faccia con San Francesco. Poeta di Dio e del Mondo”, composizione del Maestro Roberto Molinelli su testi di Davide Rondoni, interpretata dalla straordinaria voce di Simona Molinari, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, dal Coro Gran Sasso e dal Coro 99, con lo stesso Molinelli sul podio.

Già prima dell’inizio dello spettacolo si respirava un’atmosfera particolare. Il Chiostro di San Francesco, con il fascino delle sue antiche mura, sembrava preparare il pubblico a un viaggio che avrebbe unito musica, poesia e spiritualità. Quando le luci si sono abbassate, il silenzio ha avvolto la platea. Un silenzio raro, fatto di attesa e partecipazione.

L’opera ha saputo raccontare un San Francesco sorprendentemente contemporaneo. Non una figura distante, ma un uomo capace ancora oggi di parlare attraverso valori universali come la pace, la fraternità e il rispetto del creato. Un racconto costruito con equilibrio tra parola e musica, dove ogni elemento ha trovato il proprio spazio senza mai prevalere sull’altro.

La direzione del Maestro Roberto Molinelli si è distinta per precisione ed energia, valorizzando una Orchestra Sinfonica Abruzzese compatta e raffinata, capace di passare con naturalezza dalle grandi aperture sinfoniche ai momenti più raccolti e intimi. Di altissimo livello anche la prova del Coro Gran Sasso, preparato da Carlo Mantini, e del Coro 99, diretto da Ettore Maria Del Romano, protagonisti di un’esecuzione intensa e perfettamente equilibrata.

A conquistare il pubblico è stata soprattutto Simona Molinari. La cantante abruzzese ha offerto un’interpretazione elegante, misurata e profondamente coinvolgente. La sua voce non ha cercato l’effetto, ma l’emozione, accompagnando gli spettatori in un percorso che ha saputo toccare corde profonde senza mai cedere alla retorica.

Accanto alla musica, il reading di Davide Rondoni ha dato ulteriore forza narrativa all’opera. Le sue parole hanno dialogato con orchestra e cori, costruendo una narrazione intensa che ha restituito tutta l’attualità del messaggio francescano.

Il momento più emozionante della serata è arrivato con il Cantico delle Creature, eseguito nella lingua originale di San Francesco. Nel Chiostro si è creato un silenzio assoluto, quasi sospeso. Nessun rumore, nessuna distrazione. Solo la musica e l’ascolto.

Poi, al termine dell’ultima nota, il pubblico ha risposto con un lunghissimo applauso. Una standing ovation spontanea ha salutato tutti gli interpreti, premiando una produzione che ha saputo coniugare qualità artistica, profondità culturale e grande capacità comunicativa.

L’inaugurazione della quarantaduesima edizione conferma ancora una volta la solidità del progetto culturale costruito negli anni dalla direzione artistica del Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, insieme alla direzione generale di Luca Ciccimarra, con il sostegno del Comune di Tagliacozzo, guidato dal sindaco Vincenzo Giovagnorio, della Regione Abruzzo e del Ministero della Cultura. Un Festival che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale, capace di coniugare produzioni originali, grandi interpreti e luoghi di straordinario valore storico.

Lasciando il Chiostro, la sensazione condivisa tra il pubblico era quella di aver assistito non soltanto all’apertura di un cartellone estivo, ma all’inizio di un percorso culturale destinato ancora una volta a regalare emozioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa 42ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate ha tutte le carte in regola per confermarsi tra gli appuntamenti più significativi dell’estate italiana.

Il Festival proseguirà fino al 29 agosto con un ricco calendario di concerti, spettacoli, danza, teatro e grandi eventi che porteranno a Tagliacozzo artisti di rilievo nazionale e internazionale. Il programma completo della manifestazione, con tutte le date e gli appuntamenti in calendario, è consultabile sul sito ufficiale www.festivaldimezzaestate.it.