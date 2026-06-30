Simone Giannelli: il rientro trionfale

Simone Giannelli è al centro dell’attenzione in queste ore, con il suo ritorno in azzurro che sta facendo parlare tutti gli appassionati di volley. La notizia è diventata virale online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca.

La decisione di Giannelli di tornare in nazionale insieme a Romanò e Balaso ha suscitato grande interesse e entusiasmo tra i tifosi, che ora vedono con grande fiducia il futuro della squadra azzurra. Con il raduno a Cavalese in programma dal 2 luglio e il test match Italia-Argentina alla BTS Arena il 5 luglio, l’attesa per le prossime sfide è alle stelle.

Giannelli, con le sue doti e la sua esperienza, si appresta a guidare la squadra verso nuovi successi, dimostrando ancora una volta il suo valore nel panorama internazionale del volley. L’entusiasmo per il suo ritorno è palpabile tra gli appassionati, che non vedono l’ora di vederlo in azione con la maglia azzurra.

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