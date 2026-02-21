Singapore: lotta al virus Nipah in evoluzione

In queste ore, il tema di Singapore è al top dei trend online, con particolare attenzione alle misure in corso contro il virus Nipah. Ultimo aggiornamento: Singapore si prepara a facilitare le restrizioni legate al virus a partire dal 23 febbraio, in seguito alla stabilizzazione dell’epidemia in India. Nonostante non siano stati segnalati casi nel paese, l’attenzione rimane alta per prevenire la diffusione del virus. Si prevede la sospensione del controllo della temperatura negli aeroporti come parte delle nuove misure. Una mossa significativa che segue il progressivo miglioramento della situazione in India, che ha portato alla decisione di allentare le restrizioni. L’evoluzione della situazione in Asia sud-orientale rimane quindi un punto cruciale da monitorare da vicino.

