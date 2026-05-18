Skopje, Donata D’Annunzio Lombardi protagonista in Madame Butterfly: il capolavoro pucciniano a teatro a Maggio

Madame Butterfly, regia di Donata D’Annunzio Lombardi, in scena a Skopje il 20 maggio per la LIV stagione del National Opera & Ballet del teatro nazionale di Macedonia, promette emozioni intense e drammatiche che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio nel mondo pucciniano.

Il celebre soprano abruzzese sarà la protagonista assoluta di questa produzione, con la sua voce pucciniana d’eccezione che ha conquistato numerosi premi dedicati al genio musicale italiano. Con la sua rara bellezza, emissione morbida, filati raffinati e messe di voce di ampio respiro, Donata D’Annunzio Lombardi incarnerà il ruolo di Cio-Cio-San in un’interpretazione che promette di emozionare e commuovere il pubblico.

L’Orchestra e il coro del National Opera&Ballet, diretti da Myron Michailidis, si uniranno alla regia di Aleksandar Tekeliev per portare in scena una produzione ricca di significati simbolici e connotati fisici, che mettono a confronto la cultura occidentale del tardo Ottocento con la tradizione giapponese.

Il cast sarà completato da importanti interpreti come Hector Lopez nei panni di Pinkerton, Enrico Marrucci in quelli di Sharpless, e un ensemble di talentuosi cantanti e attori che daranno vita ai personaggi che popolano l’opera di Puccini.

La storia di Madama Butterfly si dipanerà attraverso momenti intensi e struggenti, con Cio-Cio-San che si troverà a fronteggiare un destino crudele e a dover affrontare il dolore e la solitudine con dignità e coraggio. La colonna sonora, arricchita da melodie evocative e potenti, guiderà lo spettatore in un viaggio emotivo che culminerà in un epilogo tragico e commovente.

Con Madama Butterfly, Donata D’Annunzio Lombardi e il National Opera&Ballet porteranno in scena un capolavoro indimenticabile che non mancherà di lasciare un segno nel cuore e nella mente di chi avrà la fortuna di assistere a questa straordinaria produzione.