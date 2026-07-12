Sofia raffaeli e tara dragas sul podio a milano

In queste ore, il tema della ginnasta Sofia Raffaeli è al top dei trend online, suscitando grande interesse tra gli appassionati. A Milano, nella Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, Raffaeli si è classificata al secondo posto nel concorso generale, conquistando un meritato posto sul podio insieme a Tara Dragas. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori, con la possibilità di seguire le qualifiche su SportFaceTV e le finali su La7 in diretta streaming. Un successo che conferma il talento e la determinazione di queste atlete di livello internazionale.

La performance di Raffaeli ha destato ammirazione per la sua precisione e grazia, dimostrando il costante impegno e la dedizione che caratterizzano le sue esibizioni. Accanto a lei, Tara Dragas ha brillato sul palco, confermando la sua eccellenza nel campo della ginnastica ritmica. Un momento di grande spettacolo e competizione che ha regalato emozioni intense al pubblico presente e a chi ha seguito l’evento da casa.

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