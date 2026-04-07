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Soggiorno Climaticoper anziani in Calabria

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Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di San Giovanni Teatino informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per il soggiorno climatico estivo 2026, un’iniziativa dedicata al benessere e alla socialità.Soggiorno climatico in Calabria: tutte le informazioni – precisa la nota online. Il soggiorno si svolgerà dal 15 al 27 giugno 2026 presso il Grand Hotel Terme Luigiane, situato ad Acquappesa, in una delle località più suggestive della Calabria – si legge sul sito web ufficiale. La struttura, classificata 4 stelle, offre trattamento di pensione completa, garantendo comfort, relax e servizi di qualità in un contesto naturale unico tra mare e terme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quote di partecipazione€ 780 quota riservata ai residenti (con accesso prioritario)€ 889 quota per non residenti (in caso di disponibilità)Modalità di iscrizioneLe prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 30 aprile 2026.Contatti e informazioniPer ulteriori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune ai seguenti recapiti:085 4446235085 4446213

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it

 

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