Soldato IDF distrugge statua in Libano: polemiche

La notizia della distruzione di una statua in Libano da parte di un soldato IDF ha scosso le opinioni in queste ore, diventando uno dei trend più ricercati online. Le immagini del militare israeliano che profana una statua di Gesù hanno suscitato indignazione e richieste di scuse da parte delle autorità israeliane. L’atto è stato definito vergognoso e ha scatenato reazioni anche fra la comunità cristiana.

Le tensioni tra Israele e Libano si acuiscono ulteriormente a causa di questo gesto, che ha evidenziato ancora una volta la delicatezza delle relazioni nella regione. L’ultimo aggiornamento sul feed risale a poco prima delle 11:00, mentre il traffico online relativo a questa notizia è in costante aumento.

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