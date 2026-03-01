- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 1, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSoldeu: SuperG femminile agitato, Goggia in testa
Notizie Italia

Soldeu: SuperG femminile agitato, Goggia in testa

- Spazio Pubblicitario 02 -

La località di Soldeu è al centro dell’attenzione in queste ore, con il SuperG femminile che ha regalato emozioni contrastanti. La svizzera Suter ha dominato la classifica con un tempo strepitoso, mentre l’azzurra Melesi ha avuto una caduta rocambolesca. Intanto, la nostra Goggia si è piazzata al primo posto, dimostrando ancora una volta il suo valore. Anche Brignone ha ottenuto un ottimo risultato, classificandosi sesta. A Garmisch, invece, è tornata in pista Franzoni, mentre Aicher si è fatto sentire nel primo SuperG di Soldeu. Goggia mantiene il pettorale rosso, dimostrando di essere sempre tra le migliori. Oltre alla leadership di Goggia, da segnalare anche l’ottavo posto di Pirovano.

La notizia è tra le più ricercate online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it