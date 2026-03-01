Soldeu: SuperG femminile agitato, Goggia in testa

La località di Soldeu è al centro dell’attenzione in queste ore, con il SuperG femminile che ha regalato emozioni contrastanti. La svizzera Suter ha dominato la classifica con un tempo strepitoso, mentre l’azzurra Melesi ha avuto una caduta rocambolesca. Intanto, la nostra Goggia si è piazzata al primo posto, dimostrando ancora una volta il suo valore. Anche Brignone ha ottenuto un ottimo risultato, classificandosi sesta. A Garmisch, invece, è tornata in pista Franzoni, mentre Aicher si è fatto sentire nel primo SuperG di Soldeu. Goggia mantiene il pettorale rosso, dimostrando di essere sempre tra le migliori. Oltre alla leadership di Goggia, da segnalare anche l’ottavo posto di Pirovano.

