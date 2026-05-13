Solet: trattativa con l’Inter in corso

Il tema di tendenza in queste ore è senza dubbio Solet, difensore dell’Udinese al centro dell’attenzione per una possibile trattativa con l’Inter. Le ultime notizie parlano di un interesse da parte di altri club europei, ma sembra che la priorità del giocatore sia il club nerazzurro. La situazione è in continua evoluzione e le voci sul trasferimento si fanno sempre più insistenti.

L’Udinese, dal canto suo, sembra prepararsi a perdere il proprio gioiello difensivo, senza però scossoni imminenti. Si parla di un regno imminente per Kosta III, ma al momento la squadra friulana resta in attesa di sviluppi.

La notizia ha generato un grande interesse online, con numerosi appassionati del calcio alla ricerca di aggiornamenti costanti. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online e seguire da vicino l’evolversi della situazione.