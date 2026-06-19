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Solstizio d’estate 2026: il giorno più lungo

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In queste ore il solstizio d’estate 2026 è uno dei temi più ricercati online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il solstizio d’estate è quel momento dell’anno in cui il Sole raggiunge la massima distanza angolare dal piano dell’equatore celeste, determinando la giornata con il maggior numero di ore di luce. Quest’anno cade il 21 giugno, segnando l’inizio dell’estate nell’emisfero settentrionale e dell’inverno in quello meridionale.

Si tratta di un evento di grande rilevanza sia dal punto di vista astronomico che culturale. Numerose tradizioni e festività sono legate a questa data, che viene celebrata in modi diversi in tutto il mondo. Dalla Stonehenge di Asciano al Rito della luce, le celebrazioni del solstizio d’estate offrono uno spettacolo suggestivo e ricco di significati simbolici.

Il Planetario trasloca in giardino tra spighe e stelle, offrendo l’opportunità di osservare il cielo notturno in un contesto suggestivo e immersivo. Questo evento permette di apprezzare la bellezza dell’Universo e di riflettere sulle meraviglie della natura.

Per saperne di più su quest’antico fenomeno celeste e sulle tradizioni legate al solstizio d’estate, ti invitiamo ad approfondire online per scoprire ulteriori dettagli e curiosità.

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