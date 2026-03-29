Sondaggi politici: andamento partiti chiave

La domenica 29 Marzo 2026, il tema dei sondaggi politici è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento feed del mattino rivela che Forza Italia è in calo, mentre Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia stanno registrando un aumento di consensi.

La situazione post-referendum sta influenzando le dinamiche dei partiti, con il campo largo che mostra segni di rimonta, seppur diviso sulle primarie. Il movimento di Schlein non considera le primarie come una priorità, mentre la scossa del referendum ha comportato una discesa di Forza Italia e una risalita del Movimento 5 Stelle. Tuttavia, al momento, il sorpasso del campo largo non sembra ancora concretizzarsi.

Questa notizia è oggetto di grande interesse in queste ore, testimoniato dai numeri di ricerca online. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.