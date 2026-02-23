- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSondaggi Referendum: il No avanti di sei punti
Notizie Italia

Sondaggi Referendum: il No avanti di sei punti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nelle ultime ore, il tema dei sondaggi sul referendum è diventato uno dei più ricercati online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. Secondo l’ultimo sondaggio Ixè, il No sarebbe avanti di sei punti rispetto al Sì. Questo dato ha generato un dibattito acceso, con posizioni contrastanti: da un lato chi definisce la riforma una truffa volta a ottenere maggiori poteri di controllo sulla magistratura, dall’altro chi sostiene che sia necessaria una modifica delle norme costituzionali in materia di giustizia.

Un elemento interessante emerso dai dati è il livello di fiducia della popolazione nei confronti dei magistrati, che risulta essere addirittura quadruplo rispetto alla fiducia nei partiti politici. Questo particolare aspetto potrebbe influenzare l’andamento dei sondaggi e le scelte dei cittadini in vista del referendum.

Il quesito referendario e le possibili modifiche alla Costituzione sono al centro dell’attenzione, suscitando interesse e dibattiti in tutti gli ambiti della società. Per approfondire ulteriormente questo tema di grande rilevanza politica e sociale, è possibile consultare fonti specializzate online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it