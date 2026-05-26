Sonny Rollins: l’addio al colosso del sax jazz

In queste ore, il nome di Sonny Rollins è in cima ai trend online, suscitando grande interesse e commozione nella comunità jazzistica e non solo. Il leggendario sassofonista, noto come il ‘colosso del sax jazz’, ci ha lasciati all’età di 95 anni, lasciando un’impronta indelebile sulla storia della musica.

Sonny Rollins ha incarnato l’eccellenza e la creatività nel mondo del jazz per decenni, con la sua straordinaria abilità tecnica e la sua capacità di emozionare il pubblico con le sue improvvisazioni uniche. La sua scomparsa rappresenta una perdita irrimediabile per la scena musicale internazionale.

Le sue melodie indimenticabili continueranno a ispirare generazioni future di musicisti e appassionati, mantenendo viva la sua eredità artistica e il suo spirito innovativo. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’incredibile carriera di Sonny Rollins, ti invitiamo a cercare online per scoprire di più su questo grande maestro del jazz.