“Sono tutta negli occhi. Sebastiana Papa fotografa (1932-2002)”   –   Evento conclusivo

La mostra “Sono tutta negli occhi – aggiunge la nota pubblicata. Sebastiana Papa fotografa (1932-2002)”, allestita dal 1° luglio a Teramo nelle sale de L’Arca Laboratorio per le Arti Contemporanee, chiuderà domenica 19 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sabato 18 novembre è previsto l’evento conclusivo – Il finissage avrà due momenti.Grazie alla cortese disponibilità dei vertici del Conservatorio Gaetano Braga, il maestro Tatjana Vratonijc e il maestro Federico Paci, alle 17.30 nella sala concerto al piano terra del Conservatorio si terrà il mini recital “Musica per Sebastiana”, omaggio musicale a Sebastiana Papa con l’esecuzione della Sonata per violino e pianoforte in la magg. K 305 di Mozart (durata 15’), compositore amato dalla grande fotografa teramana, interpreti due giovani allievi dell’Istituto, il violinista Lorenzo Di Giuseppe e la pianista Flavia Chicchirichi. Prima del breve concerto, sono previsti i saluti istituzionali: il sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore alla cultura Antonio Filipponi, il rettore di UniTe Dino Mastrocola, il direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione Christian Corsi – Per il Braga interverranno il presidente Lino Befacchia e la docente Alba Riccioni, che introdurrà brevemente la Sonata – Seguirà alle 18:00, nella sala principale de L’Arca, l’incontro con il giornalista (La Repubblica), blogger (Fotocrazia), scrittore e storico della fotografia Michele Smargiassi, in conversazione con i curatori della mostra Gabriele D’Autilia e Gianfranco Spitilli, docenti di UniTe – Interverranno anche le studiose Ella Baffoni, giornalista, e Katrin Tenenbaum, filosofa, Università La Sapienza di Roma, che hanno conosciuto personalmente Sebastiana Papa – viene evidenziato sul sito web. Moderatrice la giornalista Anna Fusaro –

La mostra “Sono tutta negli occhi – aggiunge la nota pubblicata. Sebastiana Papa fotografa (1932-2002)” è promossa e sostenuta dal Comune di Teramo – Assessorato alla cultura, insieme a Università degli Studi di Teramo e Iccd Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ministero cultura), Fondazione Tercas, Bim Vomano Tordino, Camera di Commercio del Gran Sasso, è organizzata da Bambun Aps e curata da Gabriele D’Autilia e Gianfranco Spitilli.

