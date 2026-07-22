Sopravvivere: la sfida di SpaceX e Elon Musk

La parola d’ordine è ‘sopravvivere’, un tema che tiene banco in queste ore e che fa scalpore online. In particolare, si parla di SpaceX e del suo fondatore Elon Musk, al centro di una serie di notizie che hanno scatenato reazioni contrastanti. Le scommesse contro SpaceX sono in crescita, arrivando al 32% del fluttuante, mentre Musk avverte che chi punta al ribasso non sopravviverà. Nonostante un calo del 20% nel valore delle azioni, c’è chi resta fiducioso. SpaceX ha subito una perdita di valore di mercato pari a 1,1 trilioni di dollari, ma si discute su possibili soluzioni. Un quadro complesso che mette in luce le sfide e le incertezze del settore spaziale.

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