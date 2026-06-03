Sorprese a Roland Garros: Shnaider elimina Sabalenka

La notizia più cercata online in queste ore è lo sconvolgente risultato ottenuto da Diana Shnaider contro Aryna Sabalenka al French Open 2026. In una partita ricca di emozioni, Shnaider ha sconfitto la favorita Sabalenka, raggiungendo così le semifinali del torneo.

L’incontro ha catturato l’attenzione degli appassionati di tennis in tutto il mondo, suscitando sorpresa e interesse per la performance di Shnaider. La giovane tennista ha dimostrato il suo valore sul campo, superando una delle giocatrici più quotate del circuito.

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