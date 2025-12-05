Sorteggio Mondiali 2026, ecco i gironi. Italia con Canada, Svizzera, Quatar.

Il sorteggio dei Mondiali 2026, andato in scena al Kennedy Center di Washington, ha definito i 12 gironi della fase a gruppi del primo campionato del mondo a 48 squadre, che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Per l’Italia resta ancora l’incognita dei playoff europei, ma il tabellone è chiaro: in caso di qualificazione, gli azzurri finiranno nel girone B insieme a Canada, Svizzera e Qatar.

Nuovo format: 12 gironi da quattro e tabellone da 32

Per la prima volta la Coppa del Mondo prevede 12 gironi da quattro squadre ciascuno. Passeranno al turno a eliminazione diretta non solo le prime due classificate di ogni gruppo, ma anche le otto migliori terze, per comporre un tabellone a 32 squadre. Il torneo sarà ospitato in 16 città nordamericane e vedrà in campo 48 nazionali provenienti da sei confederazioni.

Italia nel playoff A: cosa serve per andare nel girone B

L’Italia non è ancora certa della partecipazione al Mondiale e dovrà passare dai playoff europei. Gli azzurri sono inseriti nel playoff A UEFA, insieme a Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina. Il percorso prevede due gare secche a marzo 2026:

semifinale: Italia – Irlanda del Nord;

altra semifinale del percorso: Galles – Bosnia-Erzegovina;

finale tra le vincenti delle due semifinali, sempre in gara unica.

Solo chi vincerà il playoff A staccherà il biglietto per il Mondiale e andrà a occupare il posto di winner playoff A nel girone B. In pratica, l’Italia “punta” un gruppo già definito, ma deve ancora guadagnarselo sul campo.

I 12 gironi dei Mondiali 2026

Di seguito la composizione completa dei gironi, così come uscita dal sorteggio, con le posizioni ancora da assegnare ai vincitori dei playoff europei e intercontinentali.

Gruppo A

Messico

Corea del Sud

Sudafrica

Vincente playoff UEFA D (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica d’Irlanda)

Gruppo B

Canada

Svizzera

Qatar

Vincente playoff UEFA A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina)

Gruppo C

Brasile

Marocco

Scozia

Haiti

Gruppo D

Stati Uniti

Australia

Paraguay

Vincente playoff UEFA C (Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo)

Gruppo E

Germania

Ecuador

Costa d’Avorio

Curaçao

Gruppo F

Paesi Bassi

Giappone

Tunisia

Vincente playoff UEFA B (Ucraina, Svezia, Polonia, Albania)

Gruppo G

Belgio

Iran

Egitto

Nuova Zelanda

Gruppo H

Spagna

Uruguay

Arabia Saudita

Capo Verde

Gruppo I

Francia

Senegal

Norvegia

Vincente FIFA playoff 2 (Iraq, Bolivia, Suriname)

Gruppo J

Argentina

Austria

Algeria

Giordania

Gruppo K

Portogallo

Uzbekistan

Colombia

Vincente FIFA playoff 1 (Repubblica Democratica del Congo, Giamaica, Nuova Caledonia)

Gruppo L

Inghilterra

Croazia

Panama

Ghana

I percorsi dei playoff: non solo Italia

Oltre al playoff A che riguarda l’Italia, ci sono altri tre percorsi europei che assegneranno gli ultimi posti UEFA ai Mondiali:

Playoff B : Ucraina, Svezia, Polonia, Albania;

: Ucraina, Svezia, Polonia, Albania; Playoff C : Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo;

: Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo; Playoff D: Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica d’Irlanda.

A questi si aggiungono i due playoff intercontinentali FIFA, che assegneranno gli ultimi due posti complessivi:

FIFA playoff 1 : Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo;

: Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo; FIFA playoff 2: Bolivia, Suriname, Iraq.

I playoff si giocheranno a fine marzo 2026 in gara secca (semifinale e finale per i percorsi europei, semifinali e finali centralizzate in Messico per quelli intercontinentali). Solo le squadre vincitrici di ciascun percorso raggiungeranno il tabellone finale.

I gironi più affascinanti e le possibili trappole

Guardando la composizione dei gruppi, non mancano gli incroci di grande fascino. Il girone C propone la sfida tra Brasile e Marocco, con Scozia e Haiti pronte a inserirsi. Nel girone I andrà in scena il remake di Francia–Senegal, con i campioni d’Europa in carica contro una delle nazionali africane più solide degli ultimi anni.

Il girone L mette di fronte Inghilterra e Croazia, a cui si aggiungono Panama e Ghana, mentre il girone H vede la Spagna condividere il palcoscenico con Uruguay, Arabia Saudita e la debuttante Capo Verde.

Per quanto riguarda il possibile cammino dell’Italia, l’eventuale inserimento nel girone B insieme a Canada, Svizzera e Qatar disegnerebbe un gruppo impegnativo ma alla portata, con una squadra europea solida come la Svizzera, un’avversaria organizzata come il Canada e un Qatar che cercherà riscatto dopo l’edizione casalinga del 2022.

Prossime tappe verso il Mondiale nordamericano

Con il sorteggio ormai alle spalle, le prossime date chiave saranno quelle di marzo 2026, quando i playoff europei e intercontinentali completeranno il quadro delle 48 partecipanti. Subito dopo sarà ufficializzato nel dettaglio il calendario delle partite, con orari e stadi, mentre le nazionali cominceranno a definire raduni, amichevoli e liste dei convocati.

Per l’Italia, prima ancora di pensare al girone B e al cammino nel tabellone, l’obiettivo è uno solo: superare il percorso playoff e tornare a giocare una fase finale mondiale, evitando un’ulteriore esclusione che avrebbe un peso enorme sul futuro del movimento azzurro.