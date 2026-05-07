Sorteggio playoff Serie C: emozioni e attese crescono

La notizia del sorteggio dei playoff di Serie C è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’estrazione avverrà giovedì 7 maggio, un momento cruciale per le squadre coinvolte che conosceranno i propri destini. L’appuntamento è fissato per le ore 12:30 con la diretta su Sky, un’occasione imperdibile per gli appassionati del calcio di terza serie.

Le teste di serie del sorteggio saranno cruciali per definire gli accoppiamenti e le possibili strade che le squadre dovranno percorrere per raggiungere il traguardo dei playoff. Il terzo turno nazionale si svolgerà il 10 e il 13 maggio, date fondamentali che delineeranno il cammino delle formazioni verso la promozione.

Il tabellone completo dei playoff offre spunti interessanti, combinazioni intriganti e la presenza di squadre di prestigio come il Catania, pronto a subentrare in un contesto competitivo di alto livello. L’attesa per le sfide che verranno sorte è palpabile, con tifosi e addetti ai lavori che non vedono l’ora di vivere momenti di tensione e passione sul terreno di gioco.

Per restare aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi legati al sorteggio dei playoff di Serie C, è possibile approfondire online e seguire le ultime notizie riguardanti il mondo del calcio italiano. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio: emozioni e attese si fondono in un mix coinvolgente per gli appassionati di sport e calcio.