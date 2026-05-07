- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Maggio 7, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSorteggio playoff Serie C: emozioni e attese crescono
Notizie Italia

Sorteggio playoff Serie C: emozioni e attese crescono

- Spazio Pubblicitario 02 -

La notizia del sorteggio dei playoff di Serie C è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’estrazione avverrà giovedì 7 maggio, un momento cruciale per le squadre coinvolte che conosceranno i propri destini. L’appuntamento è fissato per le ore 12:30 con la diretta su Sky, un’occasione imperdibile per gli appassionati del calcio di terza serie.

Le teste di serie del sorteggio saranno cruciali per definire gli accoppiamenti e le possibili strade che le squadre dovranno percorrere per raggiungere il traguardo dei playoff. Il terzo turno nazionale si svolgerà il 10 e il 13 maggio, date fondamentali che delineeranno il cammino delle formazioni verso la promozione.

Il tabellone completo dei playoff offre spunti interessanti, combinazioni intriganti e la presenza di squadre di prestigio come il Catania, pronto a subentrare in un contesto competitivo di alto livello. L’attesa per le sfide che verranno sorte è palpabile, con tifosi e addetti ai lavori che non vedono l’ora di vivere momenti di tensione e passione sul terreno di gioco.

Per restare aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi legati al sorteggio dei playoff di Serie C, è possibile approfondire online e seguire le ultime notizie riguardanti il mondo del calcio italiano. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio: emozioni e attese si fondono in un mix coinvolgente per gli appassionati di sport e calcio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it