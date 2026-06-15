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Spagna e Capo Verde: debutto ai Mondiali 2026

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Lunedì 15 Giugno 2026, ore 14:18 (Europe/Rome), è tempo di mondiali di calcio e l’attesa è alle stelle per la partita tra Spagna e Capo Verde. In queste ore, la notizia è molto cercata online ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca, confermando l’interesse globale per questo match. Alle 18 la Spagna farà il suo esordio contro l’avversario Capo Verde, una partita che promette grandi emozioni per i fan di entrambe le squadre.

Le ultime news sulle formazioni rivelano dubbi sulla scelta tra Porro e Llorente per la Spagna, mentre Olmo sembra in rimonta su Baena. I tifosi sono in trepidante attesa di vedere le scelte finali del ct e di assistere allo spettacolo che solo un mondiale di calcio può offrire.

Per tutti gli appassionati di calcio e non solo, è possibile approfondire ulteriormente online per restare sempre aggiornati su questo importante evento sportivo che coinvolge nazioni da tutto il mondo.

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