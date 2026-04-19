Sparatoria in discoteca a Bisceglie: ucciso 43enne

La notizia di una sparatoria avvenuta nella discoteca Divinae Follie a Bisceglie ha scosso l’opinione pubblica. Durante una lite, un 43enne è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco, provocando sgomento e preoccupazione nella cittadina pugliese.

Le circostanze che hanno portato a questo tragico evento sono ancora al vaglio delle autorità competenti, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima in un momento di profonda tristezza e sconcerto.

La notizia, diffusasi rapidamente, ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. L’opinione pubblica è in cerca di ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’accaduto, testimoniando l’impatto emotivo che un evento del genere può generare nella collettività.

Per rimanere informati e approfondire la vicenda, è possibile consultare le fonti online disponibili, al fine di ottenere ulteriori dettagli su questa tragica vicenda che ha scosso la tranquillità di Bisceglie.