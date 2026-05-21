Spedizioni e-commerce: perché sempre più aziende scelgono piattaforme multi-corriere

Per chi vende online, la spedizione non è più un semplice passaggio operativo ma un elemento che incide direttamente sull’esperienza cliente. Ritardi, tracking poco chiaro, pacchi danneggiati o consegne problematiche possono influire rapidamente su recensioni, resi e reputazione del brand.

Secondo il Netcomm Delivery Index , gli acquisti online generano ogni anno centinaia di milioni di spedizioni e-commerce in Italia, un dato che mostra quanto la logistica sia diventata sempre più importante per aziende, professionisti e negozi online.

Con volumi di ordini in costante crescita e aspettative sempre più alte da parte dei consumatori, il modello del corriere unico sta iniziando a mostrare alcuni limiti, soprattutto per e-commerce, PMI e attività che gestiscono prodotti molto diversi tra loro.

Per questo motivo sempre più aziende stanno passando a piattaforme multi-corriere, conosciute anche come broker di spedizioni o aggregatori logistici, che permettono di confrontare diversi vettori e scegliere di volta in volta la soluzione più adatta in base al tipo di spedizione, ai tempi richiesti, alla destinazione o alle dimensioni del pacco.

Oggi, infatti, non esiste un corriere “migliore in assoluto”: esistono corrieri più adatti a specifiche esigenze. Una spedizione urgente può richiedere servizi espressi particolarmente rapidi, mentre un pacco voluminoso, una consegna verso località remote o una spedizione standard possono risultare più convenienti con vettori differenti.

Ed è proprio questa maggiore flessibilità che sta spingendo molte aziende a rivedere il proprio approccio alla gestione delle spedizioni online.

Il limite del modello a corriere unico

Per anni la soluzione più diffusa è stata stipulare un contratto diretto con un singolo vettore. Una scelta che continua ad avere senso per aziende molto strutturate e con flussi logistici relativamente stabili.

Avere un solo partner permette infatti di centralizzare processi, ottenere listini dedicati e standardizzare la gestione delle spedizioni.

Il problema emerge però quando il business cresce rapidamente oppure quando le esigenze operative cambiano spesso.

Molti e-commerce oggi vendono prodotti molto diversi tra loro: cosmetici, accessori, prodotti handmade, articoli fragili, elettronica, alimenti confezionati o merce con dimensioni e destinazioni variabili. In questi casi affidarsi a un solo corriere può diventare limitante.

Una spedizione urgente, ad esempio, potrebbe richiedere servizi espressi particolarmente performanti come quelli offerti da UPS o DHL, mentre un pacco voluminoso o pesante potrebbe risultare più conveniente con BRT.

Allo stesso modo, alcune destinazioni più difficili da raggiungere — come piccole isole o aree considerate logistiche “remote” — possono essere gestite meglio da servizi come Crono di Poste Italiane, mentre una spedizione standard nazionale potrebbe risultare più pratica attraverso Poste Italiane.

Esistono poi altri casi specifici: spedizioni internazionali rapide verso aziende o professionisti, invii economici di piccoli pacchi, consegne programmate, spedizioni assicurate oppure trasporto pallet e colli fuori misura.

In pratica, il modello del “solo corriere” funziona bene quando tutto resta stabile. Diventa invece più rigido quando servono adattabilità, rapidità decisionale e possibilità di scegliere ogni volta il servizio più adatto.

Come funzionano le piattaforme multi-corriere

Per rispondere a queste nuove esigenze si sono diffuse sempre di più le piattaforme multi-corriere, strumenti che permettono di confrontare diversi vettori da un’unica interfaccia.

Il loro funzionamento è semplice: inserendo peso, dimensioni, destinazione e urgenza della spedizione, il sistema mostra le varie opzioni disponibili, consentendo di scegliere il corriere più adatto per quella specifica esigenza.

Ed è proprio questo uno dei principali vantaggi rispetto al modello del corriere unico: non esiste infatti un vettore migliore in assoluto, ma corrieri che possono risultare più adatti a seconda del tipo di spedizione.

Per esempio:

se bisogna effettuare una spedizione urgente, molte aziende preferiscono servizi espressi come quelli offerti da UPS o DHL;

per spedire pacchi voluminosi o particolarmente pesanti può risultare più conveniente utilizzare BRT;

per spedizioni verso piccole isole o località considerate più difficili da raggiungere alcuni merchant scelgono servizi come Crono Poste;

per spedizioni standard nazionali o pacchi di dimensioni normali molte attività continuano invece a utilizzare Poste Italiane.

Attraverso un broker di spedizioni o una piattaforma multi-corriere, quindi, l’azienda può scegliere di volta in volta il servizio logistico più adeguato in base alle caratteristiche reali della spedizione, invece di utilizzare sempre lo stesso vettore anche quando non rappresenta la soluzione più efficiente.

Per molte aziende questo approccio offre vantaggi molto concreti nella gestione quotidiana delle spedizioni.

La maggiore flessibilità operativa, ad esempio, permette di scegliere di volta in volta il corriere più adatto senza essere vincolati sempre allo stesso vettore: un e-commerce può utilizzare un servizio espresso per una consegna urgente, un corriere più conveniente per spedizioni standard oppure un vettore specializzato per pacchi voluminosi o destinazioni particolari.

Anche l’ottimizzazione dei costi diventa più semplice. Se un determinato corriere applica tariffe elevate per alcune zone o per colli pesanti, la piattaforma consente di confrontare rapidamente alternative più convenienti senza dover modificare manualmente l’intero flusso logistico.

Un altro vantaggio importante riguarda la minore dipendenza da un singolo vettore. Se un corriere accumula ritardi durante periodi di forte traffico — come Black Friday, Natale o saldi stagionali — l’azienda può spostare parte delle spedizioni su altri servizi disponibili, evitando blocchi operativi.

Le piattaforme multi-corriere aiutano inoltre a gestire in modo più semplice i picchi stagionali. Durante periodi di forte aumento degli ordini, infatti, poter distribuire le spedizioni tra più vettori riduce il rischio di rallentamenti e migliora la continuità del servizio.

Infine, centralizzare tracking, etichette e reportistica permette di controllare tutte le spedizioni da un’unica dashboard, senza dover accedere ogni volta ai portali dei singoli corrieri. Un vantaggio particolarmente utile per piccoli e medi e-commerce che vogliono velocizzare la gestione operativa quotidiana.

Molte piattaforme integrano inoltre sistemi compatibili con WooCommerce, Shopify, PrestaShop, Amazon ed eBay, semplificando notevolmente la gestione degli ordini direttamente dal CMS o dal gestionale del negozio online.

Negli ultimi anni questo modello ha iniziato a diffondersi rapidamente soprattutto tra piccoli e medi e-commerce, attività artigianali e aziende che cercano una logistica più agile e personalizzabile.

Il vero problema? L’assistenza quando qualcosa va storto

Con la crescita delle piattaforme multi-corriere è però emerso anche un altro problema, spesso sottovalutato fino a quando non si verifica una criticità reale.

Finché una spedizione procede senza problemi, quasi tutti i sistemi sembrano efficienti. Ma quando un pacco si blocca, subisce un danneggiamento o accumula ritardi, il livello di assistenza fa la differenza.

Ed è qui che molti servizi fortemente automatizzati mostrano i propri limiti.

Negli ultimi anni diverse piattaforme hanno puntato soprattutto sull’automazione dei processi: chatbot, ticket automatici, FAQ e assistenza standardizzata. Un modello utile per gestire grandi volumi, ma spesso poco efficace quando un’azienda ha bisogno di risolvere rapidamente un problema concreto.

Per chi vende online, infatti, una spedizione problematica non è semplicemente una pratica logistica: è un cliente che aspetta una risposta.

Quando un pacco si blocca, arriva danneggiato oppure accumula ritardi, molte aziende iniziano a cercare online soluzioni a problematiche legate alle cosiddette “broken spedizioni”, espressione utilizzata in rete per indicare spedizioni problematiche, consegne non riuscite o pacchi che presentano anomalie durante il trasporto.

In questi casi avere un’assistenza reale e tempi di risposta rapidi può fare la differenza tra un problema gestito rapidamente e un cliente perso.

Perché cresce la richiesta di servizi più flessibili

Proprio per questo motivo molte aziende stanno iniziando a orientarsi verso piattaforme che non puntano soltanto sul confronto prezzi, ma anche sulla qualità della gestione e del supporto.

Oggi cresce l’interesse verso servizi multi-corriere che cercano di offrire un approccio più diretto, con assistenza umana reale e strumenti pensati anche per piccoli e medi e-commerce.

Tra gli aspetti più apprezzati ci sono:

possibilità di parlare con operatori reali;

supporto via email o WhatsApp;

gestione più rapida delle problematiche di consegna;

formule assicurative più accessibili anche per spedizioni di piccolo valore.

Ed è proprio in questa direzione che si inseriscono piattaforme multi-corriere come FacileSpedire , dedicate ad aziende, professionisti ed e-commerce che desiderano confrontare più corrieri scegliendo di volta in volta la soluzione più adatta alle proprie esigenze operative.

Uno degli elementi più interessanti riguarda la possibilità di aggiungere una micro-assicurazione sulle spedizioni: per piccoli pacchi è disponibile una copertura economica, a partire da circa 0,99 euro, con valore assicurato fino a 100 euro.

Una soluzione particolarmente utile per chi spedisce prodotti delicati o facilmente danneggiabili ma con valore contenuto, come cosmetici, accessori, prodotti handmade, articoli artigianali o piccola oggettistica fragile.

In molti casi, infatti, le assicurazioni tradizionali possono incidere troppo sul margine operativo della spedizione. Avere invece una copertura più leggera e accessibile permette di gestire il rischio in modo più sostenibile.

La logistica oggi richiede più adattabilità

Nel settore delle spedizioni non esiste una soluzione perfetta valida per tutte le aziende.

Un’attività con volumi molto elevati e spedizioni standardizzate potrebbe continuare a trovare conveniente un contratto diretto con un singolo vettore. Al contrario, business in crescita, piccoli e-commerce e aziende con esigenze più variabili stanno cercando modelli più flessibili, capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di offrire un supporto più diretto quando necessario.

Per questo motivo il mercato delle spedizioni sta evolvendo verso soluzioni che combinano tecnologia, confronto tra corrieri e assistenza più personalizzata: un approccio che sempre più realtà stanno iniziando a considerare essenziale per migliorare la gestione delle spedizioni online e la soddisfazione dei propri clienti.