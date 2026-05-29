“Spegniamo lo schermo e accendiamo l’ascolto”, tutta la Comunità educante di Avezzano sottoscrive il Patto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Ieri l’evento conclusivo del progetto annuale “Comunità coesa, città più sicura” all’interno dell’ex Aula Magna di via Napoli, alla presenza del sindaco Gianni Di Pangrazio, della coordinatrice del progetto, il prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, degli amministratori Maurizio Seritti e Cinzia Basilico e del vicequestore Giacomo Antonio Iurato – riporta testualmente l’articolo online. Premiate le classi vincitrici della prima edizione del concorso multimediale “Senza Scorciatoie”. Tutti i componenti della comunità educante della Città di Avezzano (Comune, Chiesa, Scuola e associazioni sportive) ieri mattina hanno sottoscritto ufficialmente lo sperimentale e innovativo “Patto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo”: un’iniziativa unica nel suo genere nel panorama nazionale e frutto di un intenso lavoro corale iniziato tre anni fa nelle stanze del Palazzo municipale con il coordinamento della consulente esperta, il prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, ideatrice della progettualità “Comunità coesa, città più sicura”. All’interno dell’ex Aula Magna di via Napoli, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto, alla presenza di forze dell’ordine, alunni, docenti, dirigenti scolastici e autorità religiose delle comunità cristiana ed ortodossa della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. “Da tre anni a questa parte – ha spiegato il prefetto a riposo Di Ruocco – entriamo nelle scuole del territorio con il nostro team per affiancare i docenti in un compito essenziale, quello di valorizzare le competenze non cognitive e trasversali dei nostri ragazzi – Solo educando le emozioni, infatti, si possono raggiungere comportamenti positivi, rendendo il bambino, il ragazzo o l’adulto capace di far fronte alle tante richieste e alle sfide di tutti i giorni – precisa il comunicato. Di fronte alle preoccupanti derive del mondo contemporaneo, dovute all’alcol, alle droghe e alla violenza, noi crediamo fermamente che solo educando le capacità di autocontrollo, di resilienza e coltivando la risoluzione pacifica dei conflitti tramite l’empatia, possiamo avere una società più giusta e sicura”. Nell’ambito del progetto “Comunità coesa, città più sicura” è stato bandito un concorso creativo, dedicato agli studenti dalle terze medie in su delle scuole secondarie di primo e secondo grado, basato sul romanzo intitolato “Senza scorciatoie”, scritto a quattro mani dal magistrato simbolo della lotta alla ‘ndrangheta Nicola Gratteri (dal 2023 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli) e da Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali e tra i massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo – recita il testo pubblicato online. Gli studenti si sono ispirati ai vari personaggi della storia, dando vita ad elaborati multimediali – precisa la nota online. Hanno partecipato al concorso le classi degli Istituti scolastici “Vivenza”, “Torlonia-Croce”, “Corradini-Fermi”, “Vitruvio Pollione”, “Collodi-Marini” e “Majorana”. La commissione di valutazione degli elaborati, basati sulla doppia comunicazione verbale e visiva, è stata composta da Gianmaria Ruscitti, professore di Diritto costituzionale comparato presso la sede distaccata di Avezzano dell’Università degli Studi di Teramo, da Marika Di Pangrazio, responsabile delle politiche sociali del Comune di Avezzano e dal Prefetto a riposo Amalia Di Ruocco – Su 24 lavori, ha vinto il primo premio – un buono per l’acquisto di libri – la classe 2 H del Liceo Scientifico “Pollione” con l’elaborato video “La maschera dell’omertà”. Medaglia d’argento per la classe 1 L dell’IIS “Torlonia-Croce” con l’elaborato video “Storia di Francesco” e medaglia di bronzo per la classe 3 B della scuola “Collodi-Marini”, con l’acrostico “Parole ed espressioni diventano indice di pensieri”. Menzione speciale, infine, per la classe 3 B della scuola secondaria di primo grado “Vivenza”. Ha partecipato all’evento anche Marica Schiavone, presidente dell’Adsu L’Aquila, azienda per il diritto agli studi universitari. Il Patto è formato da 10 punti chiave, che ne fanno un decalogo sperimentale e innovatore sotto tanti punti di vista, a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La città di Avezzano è la prima nella Marsica, in Abruzzo e in Italia a dotarsi di uno strumento sistemico ed integrato di questo tipo, condiviso da tutte le anime della comunità educante del territorio, che verrà adottato e diffuso in ogni luogo frequentato dai giovani, dalla scuola agli spazi sportivi di aggregazione”, ha commentato il primo cittadino, che è stato salutato stamani con applausi, affetto e calore da tutti gli studenti presenti – aggiunge la nota pubblicata. “Avezzano – ha continuato Di Pangrazio – dimostra, ancora una volta, di essere leader nella responsabilità sociale e pioniera nelle azioni d’inclusione, affrontando con competenza e continuità argomenti così delicati e complessi – precisa il comunicato. Grazie al lavoro del prefetto a riposo Di Ruocco, che ringrazio di cuore, e grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, siamo arrivati a sottoscrivere un documento importante e strategico per il futuro emotivo ed empatico delle nuove generazioni, che farà storia e che farà la sua storia tra i giovani – precisa la nota online. Da oggi è a disposizione della nostra comunità”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/