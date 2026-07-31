Spiderman: la scena post credit di Brand New Day

In queste ore, la scena post credit di Spiderman: Brand New Day è diventata uno dei temi più discussi online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. La conclusione del film ha lasciato i fan con un’anticipazione intrigante per il futuro dell’MCU, aprendo la strada a possibili sviluppi nella tanto attesa Fase 7. La curiosità e l’entusiasmo dei fan sono palpabili, alimentando speculazioni e teorie sulla direzione che potrebbe prendere la saga dell’Uomo Ragno.

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