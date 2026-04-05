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Spilimbergo: la Bibbia in friulano e il festival della Luce

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In queste ore, la notizia di Spilimbergo è al centro dell’attenzione online, con la Bibbia tradotta in friulano e l’arrivo di 350 lettori per una maratona in marilenghe. La cittadina accende i riflettori anche con il ritorno del festival ‘Le Giornate della Luce’, guidato da Roberta Torre. Un mix di cultura, tradizione e arte che coinvolge la comunità e attira l’interesse di molti.

Spilimbergo, con la sua storia e le sue peculiarità linguistiche, si conferma un luogo di fermento culturale e di iniziative che valorizzano il territorio. La presenza di personalità di spicco come Torre contribuisce a dare ulteriore prestigio agli eventi in programma, attirando l’attenzione di un vasto pubblico.

La diversità linguistica e culturale di Spilimbergo si esprime pienamente in manifestazioni come queste, che rappresentano un’occasione unica per scoprire e apprezzare il patrimonio locale. Chi desidera approfondire può trovare ulteriori dettagli e aggiornamenti online, per immergersi completamente in questa realtà ricca di fascino e tradizione.

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