- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Maggio 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSpoleto: la bruschetta più lunga del mondo
Notizie Italia

Spoleto: la bruschetta più lunga del mondo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Sabato 23 Maggio 2026, a Spoleto, la notizia della bruschetta più lunga del mondo ha catturato l’attenzione online, diventando uno dei top trend sui motori di ricerca. Sul suggestivo Ponte delle Torri, un record incredibile è stato stabilito con una bruschetta lunga ben 195 metri, preparata con prodotti tipici umbri come aglio e olio. Un evento che ha reso omaggio alla tradizione culinaria locale, suscitando curiosità e entusiasmo.

L’ultimo aggiornamento feed risale alle 20:40 di oggi, confermando il costante interesse per questa straordinaria impresa gastronomica. Un’occasione unica per celebrare la cultura e l’eccellenza enogastronomica dell’Umbria, che ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama internazionale.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’evento, si consiglia di consultare le fonti online per restare aggiornati su questa notizia che ha fatto parlare di sé in queste ultime ore.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it