Spoltore, alla scoperta della computer science: conferenza di Franco Eugeni sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale

Computer science, dall’antichità ai prodromi dell’intelligenza artificiale: ne ha parlato ieri sera (12 marzo 2026), nello spazio comunale di Piazza D’Albenzio, Franco Eugeni, già professore ordinario di logica e filosofia della scienza, nella prima conferenza dell’anno promossa dall’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane e dall’Università del Tempo Libero “Acerbo”.

Un ciclo di tre appuntamenti intitolato “Dall’intelligenza artificiale all’intelligenza emotiva e simbolica: scienza, logica e psiche” ha preso il via per offrire un punto di vista innovativo su un argomento di grande attualità.

“Partiamo da una domanda: cos’è l’intelligenza?” ha esordito Eugeni affrontando il tema della conferenza. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza della storia della computer science, risalente all’antichità e strettamente legata alla storia dell’umanità.

Dalla nascita del calcolo con l’abaco, fino alle più moderne calcolatrici elettroniche, Eugeni ha tracciato un percorso storico che include i primi robot utilizzati nell’antica Grecia e in Cina, oltre ai contributi di personaggi come Charles Babbage e Ada Lovelace nel 1800. Ha inoltre evidenziato come l’informatica si sia evoluta durante il Novecento, con particolare attenzione alla crittografia e ai progetti di Claude Shannon, Alan Turing e John Von Newman.

Durante la conferenza, è stato affrontato anche il tema dei pericoli legati all’intelligenza artificiale, con Eugeni che ha sottolineato la necessità di considerare attentamente le implicazioni di questa tecnologia.

Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale in maniera ponderata e riflessiva, auspicando che incontri come quello organizzato a Spoltore possano contribuire a un dibattito costruttivo sull’argomento.

L’incontro si è concluso con l’invito a una riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea, con il costante obiettivo di bilanciare le opportunità offerte da questa tecnologia con i rischi connessi alla sua diffusione.