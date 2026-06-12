Spoltore: ampliamenti illuminazione pubblica in 18 strade, tecnologia Led e ibrida al servizio della sicurezza

Il Comune di Spoltore ha annunciato l’avvio di una serie di lavori per l’ampliamento della rete di illuminazione pubblica stradale in 18 strade del territorio. Si tratta di vie già dotate di illuminazione, ma che necessitano di interventi per raggiungere ogni tratto e per essere modernizzate con le più recenti tecnologie disponibili.

I lavori sono partiti mercoledì 10 giugno e rientrano nel quadro di un’ottimizzazione del sistema di pubblica illuminazione attuata dall’amministrazione comunale attraverso una convenzione Consip. Questa strategia mira a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza delle strade, con l’installazione di impianti dotati di tecnologia a Led e in alcuni tratti anche di tecnologia ibrida che sfrutta l’energia solare.

L’assessore Stefano Burrani ha sottolineato l’importanza di pianificare interventi mirati che tengano conto di diversi fattori, come quelli elettrici, illuminotecnici, meccanici, ambientali e di traffico. In questo modo, l’amministrazione ha scelto le 18 strade dove intervenire con la nuova rete di illuminazione.

Le vie coinvolte nei lavori di ampliamento della rete di illuminazione pubblica sono via della Resistenza, via Montani, via della Madonnina, via Budapest, via Peppino Impastato, via Sferrella, via Italia, via Nuoro, via Trigno, via Orazio, via Cosenza, via Casaccio, via Pescara, via Ticino, via Sangro, la piazza della Chiesa di Santa Teresa, l’incrocio tra via Giulia e via Flavia e il parcheggio in via Lubiana.

Gli interventi in corso dimostrano l’impegno del Comune di Spoltore nel garantire ai cittadini un’illuminazione pubblica efficiente e sicura, contribuendo così a migliorare la qualità della vita sul territorio.